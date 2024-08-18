18 Августа 2024
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Политика В бывшем СССР
Фото: kremlin.ru / Константин Завражин

Лукашенко привел подробности вторжения в Курскую область, но не объяснил отвод своих войск из приграничья

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал в интервью журналисту ВГТРК Евгению Попову, кто участвовал во вторжении в Курскую область.

"В нападении на Курскою область не было непрофессионалов. Они были собраны со всей линии боевого соприкосновения, это были уже прошедшие по войне, в основном, люди, остальных дооснастили. Наемники, поляки и прочее-прочее — были сформированы очень мощные силы", — заявил Лукашенко.

При этом он считает, что ВС РФ "снесут" украинцев из района вторжения.

"Естественно, военные и Путин <...> снесут оттуда украинских военных", — подчеркнул он.

Он также пожаловался на нарушение воздушного пространства Белоруссии украинскими беспилотниками и констатировал рост напряжённости на границе с Украиной. По словам Лукашенко, белорусско-украинская "граница заминирована как никогда" и с обеих сторон усилена армейскими подразделениями.

В интервью Евгению Попову Александр Лукашенко заявил, что Украина держит вблизи границ с Беларусью более 120 тыс. военных.

При этом еще 13 июля сам Минск принял решение отвести свои войска на юге республики в места постоянной дислокации в связи с тем, что "на границе не было осложнений".

Вскоре после этого, 23 июля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в КНР с первым за время полномасштабных боевых действий визитом и объявил, что его цель на эту поездку — обсудить роль, которую Пекин мог бы сыграть в завершении российско-украинского конфликта.

Сейчас, как уверяет Лукашенко, белорусские военные работают "в определенных точках — так, как это в случае войны, обороны было бы, — вдоль всей границы" с Украиной. Однако численность своего контингента не называет, также он не объяснил, почему в июле принял решение отвести свои войска.

Последствия обстрела города Суджа(2024)|Фото: официальный телеграм-канал Алексея Смирнова / t.me/gubernator_46

Зато белорусский лидер вновь призвал сесть за стол переговоров для урегулирования украинского конфликта. Он подчеркнул, что это противостояние не нужно "ни россиянам, ни белорусам, ни украинцам", а нужно лишь Западу.

Президент Белоруссии полагает, что как минимум одна из целей спецоперации ВС РФ уже достигнута, речь идет о денацификации.

"Вы (в России, - прим.) говорите иногда про нациков. Нету там уже этих нациков. Денацифицирована Украина", — заявил глава белорусского государства.

Он допустил, что на Украине все же есть еще "несколько оголтелых нациков", однако, как считает Лукашенко, "они уже не в тренде", и, с его слов, около 70% населения Украины ненавидит президента Владимира Зеленского, так как он обещал одно, а делает абсолютно противоположное.

Напомним, боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. По официальной информации российских властей на 12 августа (более свежие данные не озвучивались), 28 населенных пунктов сейчас заняты ВСУ и примерно о 2 тыс. их жителей властям ничего не известно, 180 тыс. человек в приграничных районах подлежат эвакуации. Тем временем, украинские власти подтвердили, что рассчитывают использовать захваченные территории в дальнейших переговорах с Москвой.

Теги: Лукашенко, войска, Курская область


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