Лукашенко привел подробности вторжения в Курскую область, но не объяснил отвод своих войск из приграничья

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал в интервью журналисту ВГТРК Евгению Попову, кто участвовал во вторжении в Курскую область.

"В нападении на Курскою область не было непрофессионалов. Они были собраны со всей линии боевого соприкосновения, это были уже прошедшие по войне, в основном, люди, остальных дооснастили. Наемники, поляки и прочее-прочее — были сформированы очень мощные силы", — заявил Лукашенко.

При этом он считает, что ВС РФ "снесут" украинцев из района вторжения.

"Естественно, военные и Путин <...> снесут оттуда украинских военных", — подчеркнул он.

Он также пожаловался на нарушение воздушного пространства Белоруссии украинскими беспилотниками и констатировал рост напряжённости на границе с Украиной. По словам Лукашенко, белорусско-украинская "граница заминирована как никогда" и с обеих сторон усилена армейскими подразделениями.

В интервью Евгению Попову Александр Лукашенко заявил, что Украина держит вблизи границ с Беларусью более 120 тыс. военных.

При этом еще 13 июля сам Минск принял решение отвести свои войска на юге республики в места постоянной дислокации в связи с тем, что "на границе не было осложнений".

Вскоре после этого, 23 июля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в КНР с первым за время полномасштабных боевых действий визитом и объявил, что его цель на эту поездку — обсудить роль, которую Пекин мог бы сыграть в завершении российско-украинского конфликта.

Сейчас, как уверяет Лукашенко, белорусские военные работают "в определенных точках — так, как это в случае войны, обороны было бы, — вдоль всей границы" с Украиной. Однако численность своего контингента не называет, также он не объяснил, почему в июле принял решение отвести свои войска.

Зато белорусский лидер вновь призвал сесть за стол переговоров для урегулирования украинского конфликта. Он подчеркнул, что это противостояние не нужно "ни россиянам, ни белорусам, ни украинцам", а нужно лишь Западу.

Президент Белоруссии полагает, что как минимум одна из целей спецоперации ВС РФ уже достигнута, речь идет о денацификации.

"Вы (в России, - прим.) говорите иногда про нациков. Нету там уже этих нациков. Денацифицирована Украина", — заявил глава белорусского государства.

Он допустил, что на Украине все же есть еще "несколько оголтелых нациков", однако, как считает Лукашенко, "они уже не в тренде", и, с его слов, около 70% населения Украины ненавидит президента Владимира Зеленского, так как он обещал одно, а делает абсолютно противоположное.

Напомним, боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. По официальной информации российских властей на 12 августа (более свежие данные не озвучивались), 28 населенных пунктов сейчас заняты ВСУ и примерно о 2 тыс. их жителей властям ничего не известно, 180 тыс. человек в приграничных районах подлежат эвакуации. Тем временем, украинские власти подтвердили, что рассчитывают использовать захваченные территории в дальнейших переговорах с Москвой.