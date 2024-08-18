Москву опять обманули? WP рассказала о якобы сорванных тайных переговорах Москвы и Киева

Украина и Россия собирались в этом месяце направить делегации в Доху для переговоров о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. Однако непрямые переговоры, в которых Катар выступал посредником, были сорваны из-за нападения ВСУ на Курскую область, сообщает газета

После начала атак на Курскую область Россия не отменила переговоры с официальными лицами Катара, отметил один из собеседников газеты. "Они (представители Москвы) сказали: дайте нам время", — добавил он.

Готовность России и Украины участвовать в переговорах свидетельствует об изменении позиции обеих стран, отмечает WP. Украинские и российские делегации провели переговоры в Стамбуле после начала военной спецоперации и больше лично не встречались, напоминает газета.

Между тем, военные аналитики обратили внимание, что Россия два месяца не била по энергетике Украины крылатыми ракетами (последний раз "обмен" ударами был 20 июня). В то же время Киев продолжал бить по российским нефтебазам, хотя интенсивность ударов по НПЗ снизилась.

В МИД РФ опровергли подготовку к "тайным переговорам".

"Никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего. Никаких прямых или непрямых переговоров между Россией и киевским режимом по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведется", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на вопрос СМИ в связи с публикацией The Washington Post.

Также 12 августа Владимир Путин заявил, что "не может быть никаких переговоров с теми, кто без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики".