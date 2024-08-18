Крупные пожары охватили Тыву

Республику Тыву вновь охватили сильные лесные пожары. Огнем охвачено больше 2800 гектаров, действуют 32 очага.

В Тандинском районе огонь достиг пятикилометровой зоны от населенных пунктов, об этом сообщило правительство республики.

По предварительным данным, все действующие лесные пожары возникли из-за гроз.

На тушении работают два воздушных борта, вертолеты Ми-8 "Тува Авиа" и Минобороны.

С 17 августа из-за ухудшившейся лесопожарной обстановки в Туве введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Он предполагает полный запрет на посещение лесов. И это уже третий раз за летний сезон, когда в Туве вводится режим ЧС из-за лесных пожаров. В первый раз глава региона Владислав Ховалыг сообщил о введении этого режима 1 июля, во второй раз режим ЧС вводился в начале августа.