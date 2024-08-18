Мигрант изнасиловал 15-летнюю школьницу в московском аквапарке

Мужчина задержан за надругательство над школьницей в московском аквапарке.

По данным SHOT, в воскресенье днём 15-летняя школьница отдыхала в аквапарке. По её словам, незнакомый мужчина совершил с ней ужасные вещи. Подозреваемого задержали в тот же день — он всё ещё находился в аквапарке, им оказался 23-летний Равшан С.

Официально мужчина трудоустроен не был и жил в московском Ясенево без регистрации. Владельца квартиры сейчас пытаются найти.

Возбуждено уголовное дело по статье "Развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста".

Мигранту грозит до трёх лет колонии.

Напомним, в ночь с 19 на 20 июня 2024 года мигранты изнасиловали москвичку. Двое мужчин, находясь вблизи жилого дома, расположенного в проезде Стратонавтов в городе Москве, применяя насилие, напали на ранее незнакомую женщину и совершили в отношении нее изнасилование. Обвинение предъявлено двум гражданам Республики Узбекистан.