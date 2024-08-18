Крупнейшее издательство зафиксировало рост продаж иностранной литературы

Группа АСТ — крупнейшее в России издательство по объему непериодических изданий — по итогам первой половины 2024 года зафиксировала рост доли зарубежных авторов художественной литературы в объеме продаж на 8,7% (все данные — в штуках) по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом РБК сообщили в пресс-службе "Эксмо-АСТ".

Еще в 2023 году тренд был обратным, констатируют в АСТ. Тогда в департаменте художественной литературы издательства отмечали падение продаж книг иностранных писателей за период с января по июнь 2023 года по отношению к аналогичному периоду 2022 года на 17%.

Это было напрямую связано с приостановкой сотрудничества ряда западных авторов с российскими издателями. При этом продажи зарубежных комиксов в тот период, наоборот, выросли минимум на 10% без учета специальных тиражей по заказу отдельных сетей, добавляют в АСТ.

Изменение тенденции в первой половине 2024 года в АСТ объясняют возвращением ряда правообладателей к сотрудничеству с партнерами из России. В их числе — крупнейшее японское издательство Kodansha и корейское Naver Webtoon.

Кроме того, в портфеле издательства значительно выросла доля книг авторов из Китая, Японии и Южной Кореи.

"В сегменте комиксов пока наблюдается небольшое падение, до 8,8%, — признают в АСТ. — Это можно объяснить долгим производственным процессом и согласованием новинок с правообладателями".