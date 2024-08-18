Путин назначил Цивилеву статс-секретарем – заместителем министра обороны

Президент РФ Владимир Путин назначил Анну Цивилеву статс-секретарем – заместителем министра обороны России, это следует из указа, опубликованного на портале правовых актов.

Этим же указом президент освободил Цивилеву от должности замминистра обороны. Указ вступает в силу со дня подписания.

17 июня Владимир Путин снял с постов заместителей министра обороны Татьяну Швецову, Николая Панкова, Руслана Цаликова и Павла Попова, работавших при Сергее Шойгу. Вместо них были назначены Леонид Горнин, Анна Цивилева, Павел Фрадков и Олег Савельев.

Цивилева заняла новую должность, будучи председателем государственного фонда "Защитники Отечества", которым продолжает руководить и сейчас.

Одним из первых ее решений на посту в МО стало то, что она вручила бойцам ЧВК "Вагнер" удостоверения ветеранов боевых действий. Цивилева отметила, что благодаря выстроенному взаимодействию между фондом "Защитники Отечества" и Минобороны удалось восстановить права сотрудников ЧВК "Вагнер" на получение социальных гарантий наравне с другими участниками СВО.