Скончался культовый французский актер Ален Делон

Умер французский актер Ален Делон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP. Артисту было 88 лет.

Подробностей его родные пока не раскрыли, но ровно за месяц до этого дочь звезды французского кино Анушка Делон показала фотографии тяжелобольного отца, у артиста диагностировали рак и болезнь Альцгеймера. Женщина добавила, что фотографии были сделаны с одобрения ее отца.

В июне Анушка в личном блоге обратилась к отцу, написав трогательный пост, и поделилась архивным черно-белым фото, на котором целовала руку отцу.

Кроме Анушки, у Алена Делона осталось двое сыновей – Энтони и Ален-Фабьен.

Сын Алена Делона рассказывал, что его отец задумывался об эвтаназии. И сам актер признавался, что рассматривал этот вариант, отмечая, что с возрастом человек "имеет право покинуть этот мир тихо, без больниц и уколов".

Ален Делон – французский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Кинозвезда и секс-символ 1960-х — 1980-х годов. Наибольшую известность приобрел после фильмов "На ярком солнце" (1960), "Рокко и его братья" (1960), "Леопард" (1963), "Черный тюльпан" (1964), номинант на "Золотой глобус" в категории "Лучший дебютант". Обладатель премии "Сезар" за лучшую мужскую роль в картине "Наша история" (1984).

В 1960-е у Делона был роман с советской актрисой и певицей Ларисой Голубкиной, известной по роли в фильме "Гусарская баллада". Во времена СССР и после распада Делон неоднократно бывал в России.

Его имя в массовом сознании стало нарицательным.