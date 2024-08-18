Открытие «Каспийских сезонов» в Астрахани посетили около двух тысяч зрителей

Фестиваль "Каспийские сезоны", реализуемый в рамках нацпроекта «Культура», стартовал накануне в Астрахани.

На Соборной площади Астраханского кремля выступили звезды России и прикаспийских стран: заслуженный артист РФ Ильдар Абдразаков, заслуженная артистка РФ Агунда Кулаева, народная артистка Азербайджана Динара Алиева и другие.

Кроме того, в рамках масштабного мероприятия запланированы Дни культуры и искусства каспийских стран, день стран-гостей, постановка под открытым небом оперы «Русалка», выступление Юношеского симфонического оркестра и сводного симфонического оркестра, образовательная программа для юных музыкантов.

С 18 по 20 августа солисты, музыканты и артисты балета из Прикаспийских государств дадут вокальные, оркестровые и балетные уроки.

18 августа на берегу Лебединого озера выступят артисты Brass-Ансамбля из состава оркестра Прикаспийских государств.

С 20-го августа в Краеведческом музее будет работать фотовыставка «Россия – Прикаспий». В рамках открытия выставки пройдет концертная программа с участием этнических коллективов и солистов. На Набережной Волги 22-го августа, в День Государственного флага РФ, выступит Юношеский симфонический оркестр.

Завершит «Каспийские сезоны» 1-го сентября народная артистка России, прима-балерина Большого театра и миланского театра «Ла Скала» Светлана Захарова.