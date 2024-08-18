В рамках "Каспийского медиафорума" в Астрахани стало известно о создании альянса информагентств прикаспийских государств

Накануне в рамках IX Каспийского медиафорума состоялась встреча представителей информационных агентств стран Прикаспия, модератором которой выступил первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, который выдвинул инициативу создании альянса, подчеркнув важность единства прикаспийских стран, которые связывает общая история, культура, язык и менталитет.



Как известно, сегодня информация распространяется мгновенно и страны Прикаспия могут совместно противодействовать манипуляциям и распространению фейков.

Врио губернатора Астраханской области Павел Паутов подчеркнул, что роль Астраханской области как флагмана развития сотрудничества стран Прикаспия возрастает. К тому же штаб-квартира альянса информационных агентств прикаспийских государств может расположиться в Астрахани.

"Астраханская область уделяет большое значение развитию всестороннего сотрудничества между Прикаспийскими странами. Мы заинтересованы в том, чтобы профессиональное сообщество знало, что есть Каспийская повестка. Это необходимо для совместной работы в политике и бизнесе", – отметил Павел Паутов.

Управляющий директор по вопросам стратегического развития и международного сотрудничества «Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан» Роберт Мурадян рассказал, какая работа ведется сейчас для укрепления информационных связей между странами Прикаспия.

Также в заседании приняли участие директор по техническому развитию информационного агентства АЗЕРТАДЖ Азербайджанской Республики Фауд Гадилли, главный редактор международной информации информационного агентства ИРНА Исламской Республики Иран Хоссейн Аболгасеми и директор по международным связям информационного агентства ИРНА Исламской Республики Иран Заман Резахани.

По итогам обсуждения был принят ряд предложений по укреплению отношений между Прикаспийскими странами и борьбе с дезинформацией.