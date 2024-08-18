18 Августа 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

На "Каспийском медиафоруме" в Астрахани презентовали информационную платформу «Каспий Сегодня»

Накануне в рамках пленарного заседания IX Каспийского медиафорума эксперты из прикаспийских стран обсудили вопросы информационного сотрудничества по теме «Диалог культур – основа развития Каспийского региона». Здесь же представили новую информационную платформу «Каспий Сегодня».

В 2024 году Каспийский медиафорум в Астрахани собрал 1100 участников.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Врио губернатора Астраханской области Павел Паутов рассказал о начале работы новой информационной платформы «Каспий Сегодня». Площадка позволит обмениваться информацией между государствами Каспийской пятёрки. Новости представлены на шести языках: русском, азербайджанском, туркменском, казахском, фарси и английском.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Целевая аудитория медиаплатформы – представители бизнес-структур, журналисты-международники, студенты, обучающиеся в странах Прикаспия.

«Наш регион укрепляет статус территории конструктивного диалога и развития международных связей. Каспийский медиафорум играет в этом важную роль, помогая выстраивать единое информационное пространство», – считает Павел Паутов.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Врио губернатора выразил уверенность, что форум поспособствует определению новых точек роста для формирования единого медиапространства на Каспии и послужит расширению дружеских связей между странами и народами.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Как отметила замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова, Россия – одна из немногих стран, где есть свои информационные платформы, поэтому введения ограничений работы некоторых зарубежных площадок были не ощутимы, а отечественный контент стал более востребованным.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Также своей точкой зрения об информационном сотрудничестве прикаспийских государств на пленарной сессии поделились председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий, статс-секретарь-заместитель Министра культуры РФ Жанна Алексеева, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали, первый заместитель Министра культуры Азербайджанской Республики Фарид Джафаров, руководитель аппарата Акима Атырауской области Республики Казахстан Нурлыбек Женисбекулы, главный редактор отдела переговоров Госкомитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии Мекан Худдайбердиев и другие участник форума.

Теги: каспийский медиафорум, диалог культур, информационная платформа каспий сегодня


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