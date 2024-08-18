На "Каспийском медиафоруме" в Астрахани презентовали информационную платформу «Каспий Сегодня»

Накануне в рамках пленарного заседания IX Каспийского медиафорума эксперты из прикаспийских стран обсудили вопросы информационного сотрудничества по теме «Диалог культур – основа развития Каспийского региона». Здесь же представили новую информационную платформу «Каспий Сегодня».

В 2024 году Каспийский медиафорум в Астрахани собрал 1100 участников.

Врио губернатора Астраханской области Павел Паутов рассказал о начале работы новой информационной платформы «Каспий Сегодня». Площадка позволит обмениваться информацией между государствами Каспийской пятёрки. Новости представлены на шести языках: русском, азербайджанском, туркменском, казахском, фарси и английском.

Целевая аудитория медиаплатформы – представители бизнес-структур, журналисты-международники, студенты, обучающиеся в странах Прикаспия.

«Наш регион укрепляет статус территории конструктивного диалога и развития международных связей. Каспийский медиафорум играет в этом важную роль, помогая выстраивать единое информационное пространство», – считает Павел Паутов.

Врио губернатора выразил уверенность, что форум поспособствует определению новых точек роста для формирования единого медиапространства на Каспии и послужит расширению дружеских связей между странами и народами.

Как отметила замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова, Россия – одна из немногих стран, где есть свои информационные платформы, поэтому введения ограничений работы некоторых зарубежных площадок были не ощутимы, а отечественный контент стал более востребованным.

Также своей точкой зрения об информационном сотрудничестве прикаспийских государств на пленарной сессии поделились председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий, статс-секретарь-заместитель Министра культуры РФ Жанна Алексеева, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали, первый заместитель Министра культуры Азербайджанской Республики Фарид Джафаров, руководитель аппарата Акима Атырауской области Республики Казахстан Нурлыбек Женисбекулы, главный редактор отдела переговоров Госкомитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии Мекан Худдайбердиев и другие участник форума.