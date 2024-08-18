18 Августа 2024
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Фото: скриншот с видео Александра Коца / украинские источники

Пенсионер, над которым глумились ВСУ, может быть в заложниках на Украине

Дочь пенсионера из Курской области, подвергшегося издевательствам со стороны украинских солдат, узнала своего отца на появившемся в Сети новом видео. Об этом она заявила изданию "Известия".

По словам женщины, она очень рада, что ее отец жив. Теперь у нее появилась хоть какая-то надежда, что она еще сможет с ним воссоединиться.

При этом зять пенсионера заявил RT, что мужчина находится в заложниках на Украине. "Связаться ему с нами там никто не дал", - сказал он.

17 августа в Сети появилось видео, на котором запечатлен 74-летний мужчина. Оператор обращается к нему на украинском языке, пенсионер отвечает на русском. В ходе беседы его попросили представиться и поинтересовались датой. В ответ мужчина сказал, что сегодня 17 августа.

Выяснилось, что пенсионер почти всю жизнь был шахтером под Донецком. В 2014 году он покинул ДНР и перебрался в Курскую область из-за атак Украины.

Солдат ВСУ в шлеме СС(2024)|Фото: скриншот с видео Александра Коца / украинские источники

Однако оценить и установить время и место съемки ролика не представляется возможным.

Ранее в Сети были опубликованы кадры, на которых украинские военнослужащие в касках СС глумятся над пенсионером, называя его "русским Иваном" и имитируя немецкий акцент. Видео было снято ориентировочно 11 августа, после этого пожилой мужчина пропал. За поимку солдат ВСУ, издевавшихся над пенсионером, объявлена награда в 5 млн руб.

Напомним, по данным врио губернатора Курской области Алексея Орлова, в захваченных ВСУ населенных пунктах находятся порядка 2000 человек, о судьбе которых пока ничего неизвестно.

Теги: пенсионер, Александр Гусаров


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Ранее 16.08.2024 12:57 Мск К поискам пенсионера, над которым издевались ВСУшники, подключили аэроразведку
Ранее 15.08.2024 14:36 Мск Слуцкий объявил награду за поимку солдат ВСУ в касках СС, издевавшихся над курским пенсионером

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