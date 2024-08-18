Пенсионер, над которым глумились ВСУ, может быть в заложниках на Украине

Дочь пенсионера из Курской области, подвергшегося издевательствам со стороны украинских солдат, узнала своего отца на появившемся в Сети новом видео. Об этом она заявила изданию "Известия".

По словам женщины, она очень рада, что ее отец жив. Теперь у нее появилась хоть какая-то надежда, что она еще сможет с ним воссоединиться.

При этом зять пенсионера заявил RT, что мужчина находится в заложниках на Украине. "Связаться ему с нами там никто не дал", - сказал он.

17 августа в Сети появилось видео, на котором запечатлен 74-летний мужчина. Оператор обращается к нему на украинском языке, пенсионер отвечает на русском. В ходе беседы его попросили представиться и поинтересовались датой. В ответ мужчина сказал, что сегодня 17 августа.

Выяснилось, что пенсионер почти всю жизнь был шахтером под Донецком. В 2014 году он покинул ДНР и перебрался в Курскую область из-за атак Украины.

Однако оценить и установить время и место съемки ролика не представляется возможным.

Ранее в Сети были опубликованы кадры, на которых украинские военнослужащие в касках СС глумятся над пенсионером, называя его "русским Иваном" и имитируя немецкий акцент. Видео было снято ориентировочно 11 августа, после этого пожилой мужчина пропал. За поимку солдат ВСУ, издевавшихся над пенсионером, объявлена награда в 5 млн руб.

Напомним, по данным врио губернатора Курской области Алексея Орлова, в захваченных ВСУ населенных пунктах находятся порядка 2000 человек, о судьбе которых пока ничего неизвестно.