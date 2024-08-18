В Ростовской области после атак БПЛА загорелось дизтопливо

ВСУ провели атаку БПЛА самолетного типа по объектам в Ростовской области.

Удары начали наноситься около часа ночи и продолжились до утра.

Губернатор Василий Голубев сообщил, что силы ПВО сбили дроны, однако в результате падения обломков на территории промскладов в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива.

Тушение на нефтебазе пришлось приостанавливать из-за повторных атак БПЛА.

К 06.50 в Пролетарск прибыл пожарный поезд, он задействован в тушении огня.

По предварительным данным, в результате ударов БПЛА никто не пострадал.