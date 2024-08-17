В Башкирии заменят два пострадавших из-за ливней моста

В Баймакском районе Башкортостана заменят два моста, которые пострадали из-за серьезного дождя. Ливни привели к тому, что выпало 400% месячной нормы осадков. Об этом стало известно во время поездки премьер-министра республики Андрея Назарова в муниципалитет

Из-за обильных дождей разрушился мост через реку Талашты в селе Темясово. На месте проведены работы по укладке пяти труб, в том числе диаметром 1 тыс. мм. Премьер-министр осмотрел плотину на реке Шерда в Темясово. Объем пруда – 700 тыс. "кубов". Из-за непрекращающихся дождей есть вероятность размыва тела плотины.

"Мы приняли соответствующие меры по дополнительному паводковому водосбросу и, к счастью, нам удается сохранить дамбу. Поручаю Минтрансу республики разработать проект строительства двух капитальных мостов через Талашты и Шерду. До их возведения совместно с администрацией Баймакского района обеспечить временные проезды через водные объекты. В Темясово проживает более 3,6 тыс. человек, в том числе 436 школьников. Население не должно остаться без транспортного сообщения", цитирует Назарова пресс-служба правительства Башкирии.