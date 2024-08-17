Соцсеть X уходит из Бразилии

Социальная сеть X уходит из Бразилии. Комментируя принятое решение об этом, в X назвали его вынужденным, уточнив, что в компании "глубоко опечалены".

Ответственность команда возложила на судью Верховного суда Алешандре Мораеса, который "по секретному постановлению" пригрозил арестом законному представителю соцсети в Бразилии, если она "не выполнит его цензурные приказы".

Судья Мораес известен, в частности, тем, что возглавлял расследование против экс-президента страны Жаира Болсонару, которого обвиняли в причастности к попытке переворота. Болсонару отверг обвинения, пишет РБК.