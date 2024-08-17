Названо имя "Мисс Екатеринбург"

Мэр столицы Урала Алексей Орлов поздравил Алену Козлову с получением звания "Мисс Екатеринбург".

"Звание "Мисс Екатеринбург" – не только почетный титул, но и большая ответственность. В течение всего года главная красавица уральской столицы будет представлять наш город на значимых мероприятиях", - написал Орлов в своем telegram-канале.

Каждый раз за право получить корону разворачивается напряженная, но красивая во всех смыслах борьба. В этом году на титул претендовали более 300 екатеринбурженок.

"Поздравляю Алену Козлову с заслуженной победой", - написал Орлов.

По данным мэрии Екатеринбурга, кроме почетного звания Алена Козлова получила в подарок путевку на двоих на Мальдивы. Титул первой вице-мисс - у Дианы Мальцевой, а второй вице-мисс стала Софья Котельникова. В номинации "Мисс зрительских симпатий" горожане отдали большинство голосов Марии Турунцевой.