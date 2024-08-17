17 Августа 2024
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Политика Курская область
Фото: Странциа Курской АЭС на сайте Росатома / rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-kurskoy-aes/

Захарова: Украина готовит нападение на Курскую АЭС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что киевский режим готовит нападение на Курскую атомную электростанцию (АЭС).

"По поступающей информации, киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию. Призываем международные организации, в особенности ООН и МАГАТЭ, незамедлительно выступить с осуждением готовящихся киевским режимом провокационных акций и не допустить нарушения ядерной и физической ядерной безопасности Курской АЭС, результатом которого может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе", - говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

Она полагает, что такие действия Киева создают не только прямую угрозу для атомных станций, но и подрывают постулаты МАГАТЭ по ядерной безопасности и физической ядерной безопасности, сформулированные главой Агентства Рафаэлем Гросси в 2022 г.

"Все международное сообщество должно понимать, какую опасность для европейского континента представляет неонацистский киевский режим. Попытки запугивания и террора в отношении целых регионов и международного сообщества в целом должны быть решительно пресечены совместными усилиями", - говорит Захарова.

Ранее со схожим заявлением выступило Минобороны России.

Курская АЭС(2024)|Фото: Странциа Курской АЭС на сайте Росатома / rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-kurskoy-aes/

Курская АЭС входит в первую четверку равных по мощности атомных станций страны и является важнейшим узлом Единой энергетической системы России. Основной потребитель – энергосистема "Центр", которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа России. Доля Курской АЭС в установленной мощности всех электростанций Черноземья составляет более 50%. Она обеспечивает электроэнергией большинство промышленных предприятий Курской области. На атомной станции используются канальные реакторы кипящего типа с графитовым замедлителем и водяным теплоносителем. Такой реактор предназначен для выработки насыщенного пара под давлением 7,0 МПа.

Курская АЭС – станция одноконтурного типа: пар, подаваемый на турбины, образуется непосредственно в реакторе при кипении проходящего через него теплоносителя. В качестве теплоносителя используется обычная очищенная вода, циркулирующая по замкнутому контуру. Для охлаждения отработавшего пара в конденсаторах турбин используется вода пруда-охладителя. Площадь зеркала водоема – 21,5 кв. км.

Станция сооружена в две очереди: первая – энергоблоки № 1 и № 2, вторая – №3 и №4. Энергоблок №5 третьей очереди находится в стадии консервации. 19 декабря 2021 г. для работы в режиме без генерации был остановлен первый энергоблок с реактором РБМК-1000. 31 января 2024 г. для работы в режиме без генерации был остановлен второй энергоблок с реактором РБМК-1000.

Теги: Курская АЭС, МИД, удар, Киев, Украина


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