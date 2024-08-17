ВСУ потеряли в Курской области 3 160 солдат

В Минобороны России привели детали ликвидации солдат Вооруженных сил Украины, вторгнувшихся в Курскую область. Бойцы группировки войск "Север" ищут и уничтожают в лесу мобильные группы противника, пытавшиеся проникнуть вглубь РФ в направлении Алексеевского и Каучука.

Отражены атаки штурмовых групп 22 и 115 механизированных и 95 штурмовой бригад при поддержке бронетехники в направлении населенных пунктов Коренево, Русское и Черкасское Поречное. В результате этих неудачных действий ВСУ потеряли танк и 11 боевых бронированных машин.

Также, например, солдаты армии Украины убиты вблизи Новой Сорочины, Любимовки, юго-восточнее Коренево, Леонидово и Косица. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 3 тыс. 160 военнослужащих, 44 танка и другую технику. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.