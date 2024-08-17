Академический район Екатеринбурга – Zа самбо

Во Дворце дзюдо прошли показательные выступления по демо-самбо, приуроченные ко Дню города Екатеринбурга. Номера показали учащиеся школ №16 и №19 Академического района. Все они – участники направления "Самбо в школу". Самозащитой без оружия занимаются под руководством тренера Дениса Бессарабова.

"Школа № 19 реализует проект "Самбо в школу" с 2018 г., и является участником областных и всероссийских соревнований, призером всероссийского этапа "Самбо в школу". Школа №16 вошла в проект в 2023 г., и уже является победителем областного этапа "Самбо в школу". Академический район – один из самых спортивных, и самбо развивается здесь быстрыми темпами", - рассказала главный специалист отдела физической культуры и спорта Академического района Олеся Шаманаева.

Председатель направления "Молодежная политика и спорт" ВПП "Единая Россия" в Академическом районе Ольга Шульц, приветствуя спортсменов, отметила, что для организации очень важно, чтобы молодежь занималась спортом, вела активный образ жизни.

"Самбо – многогранный вид спорта, способный сформировать и развивать физические, психологические и социальные навыки молодых спортсменов, которые помогут им в будущем. Академический район – за спорт, Zа самбо", - говорит Шульц.

В перерыве между показательными выступлениями спортсмены показали свои коронные приемы. Бросок показал и координатор проекта "Zа самбо" в Свердловской области Алексей Свалов.

"Наша задача в рамках проекта "Zа самбо" – сделать этот вид спорта по-настоящему массовым. Секции самбо уже появились в большинстве ВУЗов Екатеринбурга, в прошлом месяце мы открывали новый зал в УрГУПС. В планах: открытие залов самбо в СУЗах и школах, где есть необходимые условия. В Академическом районе есть все для развития самбо. Рад быть у вас в гостях", - сказал Свалов.

Мероприятие организовано при поддержке местного отделения партии "Единая Россия" в Академическом районе и партпроекта "Zа самбо", сообщает официальный telegram-канал движения.