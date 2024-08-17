Алаудинов сообщил об активной сдаче солдат ВСУ в плен в Курской области

При этом наибольшее количество пленных в Курской области берется близ населенного пункта Мартыновка, уточнил Алаудинов.

"На каждом участке начали брать пленных, начали активно сдаваться в плен украинские бойцы", - сообщил РИА Новости Алаудинов.

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали активно сдаваться в плен в Курской области. По данным командира спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинова, бойцы армии России планомерно уничтожают противника.



