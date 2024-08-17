Минобороны России считает, что Украина готовит удар по Курсой АЭС

Если Украина начнет приводить в жизнь планы по созданию в европейской части континента техногенной катастрофы с радиоактивным заражением огромных территорий, будут немедленно приняты жесткие ответные военные и военно-технические меры.

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Российские военные "с надлежащей серьезностью оценивают информацию, поступающую по независимым каналам, о подготовке киевским режимом к нанесению удара по Курской атомной электростанции". Целью данной провокации является обвинение России в "самообстреле" станции для создания оснований нанесения ударов по объектам атомной энергетики Украины, сообщает Минобороны России.

Ранее стало известно, что территория вблизи одного из энергоблоков Запорожской АЭС (ЗАЭС) атаковал беспилотник ВСУ.

"Сегодня в 7 утра дрон ВСУ сбросил заряд на дорогу, которая идет вдоль энергоблоков с внешней стороны периметра. Этой дорогой постоянно передвигается персонал. Никто не пострадал. Но в очередной раз создана прямая угроза безопасности персонала и станции", - говорится в заявлении пресс-службы станции.

Инспекторы МАГАТЭ, присутствующие на станции, проинформированы о случившемся и посетили место падения снаряда.