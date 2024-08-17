Атака ВСУ на Курскую область сорвала переговоры Москвы и Киева о частичном прекращении огня

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область сорвала встречу в Дохе (столица Катара), на которой Москва и Киев могли договориться о прекращении ударов по объектам энергетической и энергетической инфраструктуры с обеих сторон.

Непрямые переговоры, в которых катарцы выступили бы в качестве посредников и встретились бы отдельно с украинской и российской делегациями, в итоге были совраны вторжением в Курскую область. В администрации президента Украины заявили, что саммит в Дохе отложен "из-за ситуации на Ближнем Востоке". Белый дом и Кремль оставили эту ситуацию без комментариев, пишет The Washington Post.

Напомним, весной 2022 г. Россия предлагала украинскому режиму достаточно мягкие условия для завершения военного конфликта. Документ был почти согласован, но его подписание было внезапно сорвано. Он предусматривал, что Украина останется нейтральной страной, то есть не будет вступать в военные блоки. При этом против вступления в ЕС Россия не возражала.

По данным The Wall Street Journal, российским Киев должен был признать только Крым. Будущее ДНР и ЛНР должно было быть определено в ходе личных переговоров президента РФ Владимира Путина и Зеленского. Но они так и не состоялись. О статусе освобожденных к тому времени территорий не говорилось. Киев должен был сократить свою армию. Иностранное оружие и войска не могли быть направлены на Украину.

Русский язык должен был стать официальным, но этот пункт Киев не согласовал. Как и расследование МУС военных преступлений. Безопасность Украины должны были гарантировать США, Великобритания, Китай, Франция и Россия. Россия хотела добавить в качестве гаранта Белоруссию, а Украина — Турцию.