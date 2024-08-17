Лукашенко: Эпоха западного господства уходит в прошлое

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что эпоха западного господства уходит в прошлое, и центр глобального прогресса, экономической гравитации, да и принятия политических решений смещается на Юг и Восток.

"Это требует от нас активнее проявлять лидерство в международных делах. Голос Глобального Юга должен звучать в полную силу и соответствовать своему гигантскому потенциалу", - приводит пресс-служба Лукашенко слова президента, сказанные на третьем саммите "Голос глобального Юга".

Оппоненты чувствуют такую возрастающую мощь и пытаются ей противодействовать, считает Лукашенко.