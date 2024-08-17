Застрявшие в Египте пермяки вернулись домой с задержкой в 18 часов

Борт авиакомпании AlMarsia Universal Airlines доставил пассажиров по маршруту Шарм-эль-Шейх – Пермь. Сделал он это позже почти на сутки – вместо 6.45 16 августа борт прибыл в Пермь в 0.48 17 августа.

О таком времени прибытия говорится на онлайн-табло пермского аэропорта "Большое Савино".

Ранее туристы из Прикамья застряли в египетском Шарм-эль-Шейхе. Среди них оказался ученый Григорий Головчанский. На своей странице "ВКонтакте" Головчанский сообщил, что рейс Шарм-эль-Шейх – Пермь отменили уже после того, как паспортный контроль и несколько линий досмотра были пройдены.

"Нас накормили булочками и спешно, спустя шесть часов ожидания в аэропорту, заселили в какой-то отель. Вечер перестает быть томным", - написал пермяк.

После он уточнил, в каком именно отеле находится.

"Рейс Шарм-эль-Шейх – Пермь от 15 августа отменен. Туристов организованно доставили в отель REHANA hotels &Resorts и разместили в номерах. Все живы, и, я надеюсь, здоровы. Сейчас кормят завтраком", - написал Головчанский.