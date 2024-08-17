Беспилотник ВСУ атаковал дорогу, ведущую к Запорожской АЭС

Территория вблизи одного из энергоблоков Запорожской АЭС (ЗАЭС) атаковал беспилотник ВСУ.

"Сегодня в 7 утра дрон ВСУ сбросил заряд на дорогу, которая идет вдоль энергоблоков с внешней стороны периметра. Этой дорогой постоянно передвигается персонал. Никто не пострадал. Но в очередной раз создана прямая угроза безопасности персонала и станции", - говорится в заявлении пресс-службы станции.

Инспекторы МАГАТЭ, присутствующие на станции, проинформированы о случившемся и посетили место падения снаряда.