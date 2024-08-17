Глава Екатеринбурга поздравил город с 301-ым днем рождения

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил город и его жителей с 301-ым днем рождения столицы Урала. Видеоролик опубликован в telegram-канале главы столицы Урала.

"Мы отдаем дань уважения славному прошлому Екатеринбурга. Искренне радуемся его сегодняшним успехам, с оптимизмом смотрим в будущее", - сказал мэр.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в день 301-летия Екатеринбурга возложил цветы к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину. В торжественной церемонии поучаствовали Орлов, председатель областного заксобрания Людмила Бабушкина, члены областного правительства, депутаты, общественники, представители духовенства, консульских учреждений. Церемонию сопровождало выступление военного оркестра. Также перед участниками церемонии прошла торжественным маршем рота почётного караула, сообщает департамент информполитики.