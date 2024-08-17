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Фото: Накануне.RU

Захарова раскритиковала логику материалов, сделанных в Курской области итальянскими журналистами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова полагает, что факты, изложенные в репортажах журналистов итальянской гостелерадиокомпании RAI (Radiotelevisione italiana) из Курской области, переписаны и перевернуты "с ног на голову".

"Была буквально не передернута, а переписана фактология, поставлена с ног на голову. То есть, черное называлось белым, а белое называлось черным", – приводят "Ведомости" выдержку из интервью Захаровой, которое она опубликовала в своем telegram-канале.

Ситуацией дальше будут заниматься правоохранительные органы, об этом было заявлено итальянскому послу, добавила Захарова.

Ранее в МИД России вызвана посол Италии в Москве Чечилию Пиччони. Послу был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской государственной телерадиокомпании "РАИ", незаконно проникшей в Россию для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область. Грубейшим образом нарушив российское законодательство и элементарные правила журналистской этики, итальянские корреспонденты использовали свое пребывание на территории нашей страны для обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима.

Совершенные итальянскими гражданами действия подпадают под действие Уголовного Кодекса Российской Федерации. Российскими компетентными ведомствами предпринимаются необходимые шаги по установлению обстоятельств совершенного сотрудниками "РАИ" преступления для их правовой оценки и принятия соответствующих мер.

Теги: Курская область, Мария Захарова, журналисты, Radiotelevisione italiana


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