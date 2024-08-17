В Курской области в плен сдались десятки солдат ВСУ

Более 20 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен на Курском направлении.

"24 военнослужащих из 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ организованно сдались в плен российской армии близ села Комаровка на Курском направлении", - сказал РИА Новости представитель российских силовых структур.

Ранее в МИД России вызвана посол Италии в Москве Чечилию Пиччони. Послу был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской государственной телерадиокомпании "РАИ", незаконно проникшей в Россию для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область.