В МИД РФ вызвали посла Италии из-за незаконного проникновения итальянских журналистов в Курскую область

В МИД России сегодня была вызвана посол Италии в Москве Чечилию Пиччони, сообщили Накануне.RU в пресс-службе дипломатического ведомства.

Послу был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской государственной телерадиокомпании "РАИ", незаконно проникшей на территорию Российской Федерации для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область.

Грубейшим образом нарушив российское законодательство и элементарные правила журналистской этики, итальянские корреспонденты использовали свое пребывание на территории нашей страны для обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима.

Совершенные итальянскими гражданами действия подпадают под действие Уголовного Кодекса Российской Федерации. Российскими компетентными ведомствами предпринимаются необходимые шаги по установлению обстоятельств совершенного сотрудниками "РАИ" преступления для их правовой оценки и принятия соответствующих мер.