17 Августа 2024
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Происшествия Центральный ФО Белгородская область
Фото: t.me/vvgladkov / пресс-служба губернатора Белгородской области

В Белгородской области отселяют жителей пяти населенных пунктов

В Белгородской области отселяют жителей пяти населенных пунктов. Въезд в них будет закрыт, имущество помогут вывезти. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

В Грайворонском округе – в четырех населенных пунктах: селах Новостроевка-Вторая и в поселках Совхозный, Доброполье и Казачок. В Валуйском округе — в село Новопетровка.

В Краснояружском районе будет временно закрыт въезд в село Колотиловка. Прописанным в селе жителям будет выплачено по 15 тыс.

Часть жителей города Шебекино, а также жители сел Ясные Зори, Устинка, Лозовое и хутора Церковный в Белгородском районе, сел Пороз, Дроновка и Мокрая Орловка в Грайворонском округе, в Вязовом, Репяховке и Графовке Краснояружского района могут переехать в пункты временного размещения или получить компенсацию за аренду жилья. Эта мера поддержки вводится на три месяца.

Напомним, на всей территории Белгородской области объявлен режим ЧС федерального характера.

Обозначен размер выплат. Они выросли в полтора раза. Так, единовременная выплата пострадавшим составит 15 тыс. руб., за частичную потерю имущества первой необходимости - 75 тыс. руб., полную потерю имущества - 150 тыс. руб. Кроме того, введена выплата за легкое ранение - 300 тыс. руб. За среднее и тяжелое ранение выплата выросла до 600 тыс. руб (было 500 тыс. руб.). Единовременное пособие членам семей погибших составляет 3 млн руб. Частичная компенсация за аренду жилья тем, чьи дома разрушены или непригодны для проживания — 20 тыс. руб. в месяц и 40 тыс. руб. в месяц для многодетных семей.

Теги: режим ЧС, Гладков, Белгородская область, отселение


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