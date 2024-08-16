В Астрахани стартовала работа Каспийского медиафорума

В рамках первого дня работы Каспийского медиафорума прошла встреча руководителей делегаций стран-участниц: России, Казахстана, Азербайджана, Ирана, Туркменистана, а также партнеров форума – Республики Узбекистан и АТО Гагаузия Республики Молдова.

С приветственным словом выступил врио губернатора Астраханской области Павел Паутов: «Девятый год подряд Каспийский медиафорум служит площадкой для открытого и конструктивного диалога, способствуя наращиванию сотрудничества России с дружественными странами. География форума расширяется, подтверждая его востребованность и актуальность».

В Астраханской области выстроены отношения в сферах торговли, экономики, культуры и образования с прикаспийскими государствами и другими дружественными странами. Каспийский медиафорум — это еще одна площадка для укрепления партнерства.

Как отметил Павел Паутов, Каспийский медиафорум помогает создавать единое информационное пространство, обсуждать актуальные для наших стран вопросы и обмениваться опытом и идеями их решения.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации, руководитель российской делегации на многосторонних переговорах по Каспийскому морю Михаил Петраков выразил признательность руководству Астраханской области за то, что оно предоставило уникальную площадку для обсуждения актуальной темы – диалог культур стран Каспийского региона.

«Россия уделяет большое внимание сотрудничеству с странами Прикаспия, это уникальный регион, который находится в сердце Евразии, – отметил он. - Мы всячески поддерживаем и развиваем взаимодействие между прикаспийскими государствами, в том числе – в сфере культуры».

Заместитель исполнительного директора Агентства развития медиа Азербайджанской Республики Натиг Мамедов считает, что за годы своего существования Каспийский медиафорум превратился в уникальную площадку для дискуссий по самым актуальным вопросам региональной повестки.

«Азербайджан всегда активно участвует в работе Каспийского медиафорума, – отметил он. – Тема межкультурного диалога актуальна: гуманитарные связи объединяют и сближают наши народы».

Генеральный консул Исламской Республики Иран в Астрахани Мехди Акучекиан подчеркнул, что прикаспийские страны обладают огромным потенциалом в различных областях. Его реализация, в том числе в сфере СМИ, может сыграть уникальную роль в развитии культурных связей между странами региона.

«Для нас большая честь быть в Астрахани и принимать участие в Каспийском медиафоруме, – сказал руководитель аппарата Акима Атырауской области Республики Казахстан Нурлыбек Женисбекулы, – Каспийский регион является уникальной территорией, где на протяжении веков соседствуют народы со своей историей, обычаями, культурой. Наша общая задача – превратить культурный диалог в инструмент развития и процветания прикаспийских государств».

Главный редактор отдела переговоров Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии Мекан Худайбердиев рассказал о том, что в его стране проводится большая работа по увековечению имен видных деятелей культуры. С большим размахом в Туркменистане и многих странах отмечается 300-летие выдающегося поэта и философа Махтумкули Фраги.

«Его творчество сближает наши страны и народы», – отметил руководитель делегации Туркменистана.

Специальный корреспондент газет «Новый Узбекистан» и «Правда Востока» в Навоийской области Дилфуза Гулямова отметила, что её страна присоединилась к развитию международного транспортного коридора «Север – Юг» с целью продвижения товаров на мировые рынки. Она считает нынешний Каспийский медиафорум хорошей площадкой для развития партнёрских отношений, укрепления сотрудничества и обмена опытом в сфере культуры.

В своем выступлении заместитель исполнительного директора общественной вещательной компании «Gagauziya Radio Televizionu», главный редактор телевидения АТО Гагаузия Республики Молдова Валентина Короляк подчеркнула тесные связи между Гагаузией и Россией и стремление к сотрудничеству по всем направлениям, в том числе в сфере медиа.