16 Августа 2024
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Происшествия Южный ФО В России Донецкая Народная Республика
Фото: Накануне.RU

МИД России: украинские преступники, совершившие обстрел ТЦ в Донецке понесут суровое наказание

МИД России осудил обстрел ТЦ "Галактика" в Донецке и других объектов гражданской инфраструктуры на российской территории, передает корреспондент Накануне.RU.

В ведомстве заявили, что подлая атака на торговый центр является тщательно спланированным актом терроризма украинских неонацистов и жестом отчаяния ВСУ на фоне уверенного продвижения российских войск на линии боевого соприкосновения.

Задачей является убийство мирных граждан, стремление посеять панику. В ведомстве заявляют, что Киев получил карт-бланш от западных кураторов на совершение как можно большего количества зверств в отношении мирного населения в целях расшатать стабильность внутри России. В этот же день ВСУ нанесли удар и взорвали мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области. Ведутся атаки на другие объекты гражданской инфраструктуры. Совершенно ясно, это делается для того, чтобы затруднить эвакуацию из зоны боевых действий мирного населения, которое киевский режим делает своей приоритетной мишенью.

"Решительно осуждаем очередные варварские теракты киевского режима. Украинские преступники, совершившие обстрел торгового центра в Донецке и другие атаки, будут обязательно установлены следствием и понесут суровое наказание за содеянное. Наш ответ будет максимально жестким. Призываем мировое сообщество и международные организации не оставаться безучастными и осудить массовое убийство ни в чем не повинных мирных жителей Донецка", - говорится в сообщении.

Сегодня днем ВСУ обстреляли заполненный посетителями торговый центр "Галактика" в Петровском районе Донецка. В здании возник сильный пожар. По предварительным данным, внутри него в момент находились свыше 100 человек, среди них большое количество детей. Площадь пожара составила свыше 10 тыс. кв. м. О точном числе жертв, среди которых есть погибшие, пока информации нет, однако их может оказаться много. Ситуация вокруг ТЦ "Галактика" усугубляется попытками украинских извергов наносить удары дронами по командам спасателей, прибывших на тушение пожара, и врачам, оказывающим помощь раненым.

Теги: МИД, торговый центр, донецк, обстрел


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Ранее 16.08.2024 15:05 Мск При ударе ВСУ по ТЦ в Донецке пострадали семь человек

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