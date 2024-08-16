В Керчи ввели режим ЧС после атаки на Крымский мост

В Керчи прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Керчи.

Во время заседания комиссии была рассмотрена ситуация в связи с ракетной атакой на Керчь прошедшей ночью. Решением комиссии признана угроза чрезвычайной ситуации муниципального уровня реагирования. На время проведения обследования и ремонтных работ ограничено движение на участке ул. Советской. Керченским филиалом "Вода Крыма" будет организован подвоз воды в центральной части города. О графике подвоза будет сообщено дополнительно.

Ситуация в городе в целом стабильная, все органы власти работают в штатном режиме.

В ночь на 16 августа ВСУ пытались нанести групповой удар по Крымскому мосту тактическими ракетами ATACMS. Минобороны РФ сообщило, что все снаряды были отражены ПВО. Движение по мосту перекрывали. В настоящий момент в очереди со стороны Керчи находится 750 транспортных средств. Время ожидания около трех часов.