16 Августа 2024
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Фото: Накануне.RU

Мужчину, спасшего мальчика в Нижневартовске, пытаются опорочить в соцсетях

Крупный паблик "Братство славян" с 72 тыс. подписчиков пытается опорочить вартовчанина Амана Батырбекова, который спас трехлетнего мальчика, едва не упавшего из окна восьмого этажа, сообщает телеканал N1.

В публикации говорится, что мужчина якобы "спустился с девятого этажа, проник в чужую квартиру, но когда не обнаружил ничего ценного, создал историю, в которой он якобы спас трехлетнего мальчика. Родители, которых на тот момент не было дома, сомневаются в намерениях Амана Батырбекова, их сын не был в опасности", - говорится в посте публикации.

Напомним, 14 августа в полицию Нижневартовска поступило сообщение о ребенке, который играл у открытого окна. Дверь квартиры никто не открывал. Житель Нижневартовска, проживающий этажом выше, через окно, рискуя собственной жизни проник в квартиру, где находился мальчик и спас его.

Видео с ребенком, находящимся у открытого окна было опубликовано в СМИ. На кадрах, опубликованных N1, видно, что ребенка уговаривает вернуться в квартиру женщина-прохожая. Потому пост о том, что мальчику не угрожала опасность - является ложью.

Спасителя ребенка, напомним, поблагодарили полицейские. А вот на его мать возбудили административное производство по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Женщина поставлена на профилактический учет в полицию, как неблагополучный родитель.

В ее действиях также усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Следователи проводят проверку.

Будет ли проведена проверка по факту разжигания межнациональной розни и клеветы - пока неизвестно.

Теги: мальчик, окно, мужчина, соцсети, клевета, братство славян


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