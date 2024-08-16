Комику Славе Комиссаренко может грозить до пяти лет тюрьмы за шутки про Лукашенко

На стендап-комика Славу Комиссаренко в Белоруссии завели уголовное дело об оскорблениях и клевете на президента страны. Ведется заочное расследование.

В СК Белоруссии сообщили, что стендаперу предъявлено обвинение по статьям "Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни", "Клевета в отношении Президента Республики Беларусь" и "Оскорбление Президента Республики Беларусь".

По каждой из статей белорусского УК ему может грозить до пяти лет тюрьмы. Но, возможно, срок увеличится: недавно Лукашенко предложил сажать в тюрьму на срок до восьми лет за оскорбление президента Белоруссии (в том числе бывшего) или членов его семьи.