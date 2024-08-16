Два активиста ОНФ погибли в Курской области при попадании снаряда в автомобиль

Погибли два активиста Народного фронта, вывозившие мирных жителей из приграничных районов Курской области. Еще один сотрудник с осколочными ранениями и ожогами доставлен в больницу, сообщается в телеграм-канале движения.

По данным ОНФ, в автомобиль активистов попал снаряд.

В числе погибших - медик гуманитарной миссии молодежного крыла Народного фронта в ДНР Николай Ковалев и координатор по СМИ регионального исполкома Народного фронта в ДНР Давид Соколов. В больницу доставлен заместитель руководителя регионального исполкома Народного фронта в Краснодарском крае, директор АНО "Цифровые технологии производительности" Федор Геращенко.

Вечером 15 августа МЧС России сообщало, что эвакуация жителей приграничных районов Курской области продолжается. Сотрудники министерства помогают эвакуировать людей из Глушковского, Льговского и Рыльского районов в пункты временного размещения на безопасных территориях.