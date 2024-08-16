Соцработница из Екатеринбурга, недосмотревшая за 6-летним Далером, дала показания в суде

Социальный работник Евгения Вознесенская, которая должна была следить за семьей Наумовых, где погиб 6-летний Далер, дала признательные показания. По ее словам, она была слишком загружена работой, а потому удостоверилась в достойных условиях проживания мальчика только по телефону, не навещая опекунов.

Напомним, речь идет о бывшем ведущем специалисте отдела опеки и попечительства Управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 25. По версии следствия, обвиняемая внесла в официальный документ заведомо ложные сведения, в результате чего и было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

В прокуратуре рассказали, что согласно графику, утвержденному главой Управления соцполитики №25, работник должна была с 1 по 4 декабря 2022 года проверить условия проживания Далера. Однако, вместо выезда на квартиру, работница просто позвонила опекунше Веронике Наумовой, которая и сообщила ей ложную информацию об условиях, в которых находился мальчик. На тот момент, как отмечает ведомство, Далер уже был мертв.

Сегодня стало известно, что Вознесенская пошла на сделку со следствием и признала свою вину. В Чкаловском районном суде Екатеринбурга она заявила, что из-за "высокой загруженности" она просто созвонилась с Наумовой, а после подделала акт, где выдумала внешность Далера и условия, в которых он проживал.

"Своими действиями я подорвала авторитет органов опеки и попечительства, призванных обеспечить права и законные интересы несовершеннолетнего", - передает слова обвиняемой КП Екатеринбург.

В обвинительном заключении сказано, что Вознесенская действовала из личной заинтересованности. Адвокат отца мальчика Илкин Амиров заявил, что ребенка избивали и заставляли есть фекалии. Наумова же уже после смерти Далера успела получить выплаты на содержание ребенка в размере 119 тыс. 23 рублей. Всего этого можно было избежать, если бы соцработник выполнял свою работу должным образом, отметил адвокат.

Он также настоял на наказании в виде 1,5 лет колонии общего режима. Гособвинение же запросило для Вознесенской 1,5 года колонии поселения. Оглашение приговора запланировано на 19 августа.

Напомним, недавно Свердловский областной суд оставил под арестом опекуншу Веронику Наумову, обвиняемую в истязании и убийстве Далера. Женщина будет находиться под стражей до конца августа. Позднее один из адвокатов по процессу заявил, что супруг Наумовой - Александр изначально знал о смерти мальчика и якобы сам наказал жене закопать тело.