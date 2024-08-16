Замначальника МЧС по Забайкалью обвинили в получении взятки

Чиновника арестовали. Также арестован директор компании, который, предположительно, дал взятку.

Следственный комитет считает, что Столяров получил взятку в 300 тыс. руб. от руководителя компании за помощь в согласовании проекта реконструкции системы оповещения жителей Читы. Сообщается, что Столяров на допросе признал вину.

В Забайкалье обвинение во взяточничестве предъявили заместителю начальника регионального управления МЧС Савелию Столярову.



