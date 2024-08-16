"Автомобилист" уверенно обыграл "Металлург" на "Кубке республики Башкортостан"

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" сегодня провел второй матч на предсезонном турнире "Кубок республики Башкортостан". Соперником был действующий обладатель Кубка Гагарина – магнитогорский "Металлург".

Команда Николая Заварухина одержала уверенную победу со счетом 4:2. В составе "Автомобилиста" шайбы забросили Андрей Обидин, Стефан Да Коста, Брукс Мэйсек и Владимир Кузнецов. У "Магнитки" отличились Егор Яковлев и Люк Джонсон.

Накануне екатеринбуржцы провели первую игру на турнире против нижнекамского "Нефтехимика" и уступили со счетом 1:4. На эту встречу "Автомобилист" вышел экспериментальным составом. Тренерский штаб выставил игроков ближайшего резерва, вместе с которыми сыграли несколько основных хоккеистов, а также новички – Ник Меркли и Брендан Лайпсик.

Следующий матч на "Кубке республики Башкортостан" клуб из Екатеринбурга проведет уже завтра, 17 августа. Соперником будет череповецкая "Северсталь".

Напомним, что подопечные Николая Заварухина стартуют в регулярном чемпионате КХЛ двумя домашними поединками. 4 сентября команда сыграет на своем льду с челябинским "Трактором". А 6 сентября "Автомобилист" также в Екатеринбурге примет новосибирскую "Сибирь".