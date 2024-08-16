77% россиян отрицательно относятся к замедлению YouTube

Более трех четвертей россиян отрицательно относятся к замедлению в России видеосервиса YouTube, об этом свидетельствуют результаты опроса агентства Win2Win Communications, на которые ссылается Sostav.

"Торможением" площадки недовольны пользователи, многие из которых посещают YouTube ежедневно для получения информации, обучения и развлечения. При этом, как показал опрос, всего 13,5% респондентов используют VPN и другие методы обхода замедления доступа к видеоплатформе", - отмечают авторы исследования.

Также выяснилось, на какие платформы пойдут пользователи, если у них не будет доступа к YouTube. 27% опрошенных отметили, что в такой ситуации они перейдут в Telegram для просмотра видео. 25% респондентов планируют использовать RuTube, 23% — готовы перейти на платформу "Дзен", а 17% участников опроса предпочтут "VK Видео".