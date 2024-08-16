16 Августа 2024
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Хуже, чем в прошлом году. Минпрос доволен итогами приема в педвузы

Глава Минпроса Сергей Кравцов заявил, что в педагогические вузы, подведомственные его министерству, подали более 370 тыс. заявлений по итогам летней приемной кампании.

Всего было выделено 38,6 тыс. бюджетных мест. Уже зачислены более 26 тыс. абитуриентов. Большой интерес к педагогическим специальностям связан с развитием мер поддержки учителей, считает Кравцов. Абитуриенты видят, что "повышается статус профессии педагога" и "создаются все условия для того, чтобы они могли раскрыть свой потенциал в любимом деле".

Что имеет в виду Кравцов, неизвестно. О мизерных зарплатах учителей в большинстве регионов давно известно. На ставку можно рассчитывать лишь на 20-25 тыс. "чистыми". Поэтому учителя и берут по полторы-две ставки, испытывая огромную нагрузку, включая бюрократию.

Кравцов также сказал, что его ведомство сохраняет высокие показатели, которые были достигнуты в прошлом году, когда число поступивших заявлений увеличилось почти на треть. Однако в этом году произошло снижение. В сентябре прошлого года заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева сообщила, что тогда было подано 385 тыс. заявлений, так что динамика отрицательная, отмечает образовательный канал "ОбОбраз".

"Она свидетельствует, как и данные о зачислениях, скорее о том, что принятых мер недостаточно. Потому что когда речь идет о поддержке учителей, ожидаешь услышать не о строительстве школ и закупке оборудования, а о достойной зарплате", - резонно пишет канал.

Ведомство отождествляет решение проблемы огромной нехватки учителей с выпуском из педвузов. Однако, как говорят многие эксперты, куда уходят выпускники вузов, неизвестно, только вот в школы приходит лишь небольшая часть. Кравцов утверждает, что более 75% выпускников педвузов идут в школы. Но в прошлом году в Ульяновском государственном педагогическом университете выяснили, что из 713 выпущенных специалистов с очной формы обучения в школы устроился только 131 выпускник, а всего в учреждения образования (колледжи, вузы, языковые школы, учреждения допобразования, спортивные организации) - 264, или 37%. Иными словами, две трети новоиспеченных педагогов пошли работать не по специальности.

В итоге средний возраст школьных учителей неуклонно растет. Молодых учителей (до 30 лет) лишь 14% - столько же, сколько пенсионеров. Приход же новых молодых учителей в школы сопровождается увольнением многих молодых учителей, которые пробыли там лишь несколько лет. Так, даже в Москве, где зарплата учителей довольно приличная, стаж подавляющего большинства молодых специалистов (84%) – менее одного года*. Всего 9,6% учителей имеют стаж 1-3 года, и лишь 6,4% – стаж более трех лет. То есть молодые педагоги в системе не задерживаются.

О том же самом говорят и данные старшего преподавателя кафедры менеджмента и государственного управления Дальневосточного института управления РАНХиГС Татьяны Блиновой: начиная с 2016 года доля учителей в возрасте 25-29 лет стабильно сокращалась, хотя доля учителей моложе 25 лет даже возрастала. То есть молодежь приходит в школу, но вскоре уходит из нее. Основные причины: низкая зарплата, забюрократизированность, перегруженность, в том числе бумажной работой.

* данные лаборатории оценки профессиональных компетенций и развития взрослых НИИ урбанистики и глобального образования Московского городского педагогического университета.

Теги: учителя, школа, образование


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