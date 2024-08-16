При ударе ВСУ по ТЦ в Донецке пострадали семь человек

При ударе ВСУ по торговому центру в Донецке пострадали семь человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Ранены семь гражданских лиц, в том числе подросток", — написал он Telegram-канале. При этом данные о пострадавших продолжают поступать.

По словам Пушилина, ВСУ наносят целенаправленные массированные удары по Петровскому району Донецка. Из-за обстрела загорелось здание ТЦ "Галактика". Площадь пожара составляет свыше 10 тыс. квадратных метров. Также повреждена городская больница № 14.

В июне в Петровском районе Донецка четверо пожарных попали под обстрел во время тушения огня и получили ранения. Сотрудники МЧС России самостоятельно добрались до больницы. Пострадавших госпитализировали.