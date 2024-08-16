16 Августа 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Талице подросток получил ожоги из-за разрыва радиатора во время автокурсов

В Талице подросток получил ожоги рук и ног из-за разрыва радиатора в машине во время автокурсов. Подробнее об инциденте сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

В марте 2023 года Игорь (имя изменено) решил пойти на курс по вождению. Мать несовершеннолетнего заключила соответствующий договор с ГАПОУ СО "Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова", который предоставлял подобные услуги. В мае, когда парень находился на автодроме в машине без инструктора, выполняя порученные ему задания, произошел разрыв боковины радиатора отопления салона и горячим тосолом Игорю облило руки и ноги.

Бригада "скорой" доставила подростка в Талицкую больницу в реанимацию в тяжелом состоянии. В тот же день он был переведен в ДГКБ №9 Екатеринбурга. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, Игорю причинен вред здоровью средней тяжести.

Мать подростка обратилась в Талицкий районный суд с иском к колледжу с требованием выплатить 1 млн рублей морального вреда, а также компенсацию морального вреда в свою пользу в размере 200 тыс. рублей. Исковые требования были удовлетворены частично и суд постановил выплатить пострадавшему 200 тыс. рублей, а его матери 5 тыс. рублей компенсации.

Ответчик с решением не согласился и обратился в Свердловский областной суд, однако и там не нашел поддержки. Апелляционная инстанция отметила, что ответчик не обеспечил безопасность предоставляемой услуги, а значит, правомерно признан ответственным за возмещение вреда истцу. Решение Талицкого районного суда вступило в законную силу.

Теги: Талица, автокурсы, ожоги, подросток, радиатор, суд


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