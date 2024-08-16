16 Августа 2024
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Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Митрополиту Димитрию присвоено звание "Почетный гражданин Тюменской области"

Митрополиту Тобольскому и Тюменскому Димитрию присвоено звание "Почетный гражданин Тюменской области", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Церемония вручения наград жителям региона проходит на торжественном мероприятии, посвященном 80-летию Тюменской области.

"Наша Тюменская область действительно уникальна. Она состоит из трех субъектов. В церкви есть понятие "почтение Бога в Троице". Триединство – это образец крепости. И вот хотелось бы, чтобы и наша область сохраняла эту крепость триединства. А скрепой, в Священном Писании говорится, является божественный дар любви, любовь к краю, любовь к традициям. Вот это все является залогом счастья на земле", - прокомментировал митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.

На торжественном мероприятии, посвященном 80-й годовщине образования Тюменской области, губернатор Александр Моор, подчеркнул, что регион продолжает раскрывать свой интеллектуальный, экономический, инвестиционный, туристический потенциал.

"Многое изменилось за 80 лет. Неизменным осталось наше тюменское отношение к дружбе, милосердию, готовность по первому зову прийти на помощь и защищать Родину. Сегодня бойцы из Тюменской области, Югры, Ямала и всех регионов нашей страны плечом к плечу, как и деды и братья, сражаются за справедливый мир и благополучие России. Мы преклоняемся перед их стойкостью и героизмом! Тюменцы сражаются в зоне СВО и являются примером стойкости и мужества. А мы с вами все вместе поддерживаем земляков - участников специальной военной операции и членов их семей! Тюменцы - в одном строю вместе с приграничными регионами России, вместе с новыми регионами России, вместе со всей страной, вместе с нашим президентом. Вместе мы победим!", - заявил глава региона.

Теги: митрополит, почетный гражданин, 80-летие Тюменской области,


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