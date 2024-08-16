Дело предполагаемого участника покушении на Прилепина поступило в суд

Во Второй Западный окружной военный суд поступило уголовное дело участника покушения на Захара Прилепина Александра Пермякова.

Материалы зарегистрированы сегодня, 16 августа. Дата рассмотрения и судья пока не назначены.

Напомним, 6 мая 2023 г. в результате теракта погиб телохранитель Прилепина, а сам писатель получил серьезные травмы. Ему была сделана операция. Гражданин Украины Александр Пермяков, которому вменяют покушение на писателя Захара Прилепина, полностью признал свою вину, но совершенно не раскаялся в том, что ему инкриминируют.