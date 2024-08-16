Предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе" предъявили новое обвинение

Следствие предъявило новое обвинение предполагаемым исполнителям теракта в "Крокус сити холле".

Их обвинили в участии в террористической организации и прохождении обучения в целях осуществления терроризм. Ранее об этих двух статьях обвинения информации не было, отмечает РИА Новости.

Также четверым предполагаемым исполнителям теракта вменяется совершение теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.

Сегодня суд продлил до 22 ноября арест Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. В результате погибли 145 человек. Как сообщалось в материалах дела, в качестве обвиняемых привлечены 20 человек. 18 человек арестованы, двое находятся под подпиской о невыезде. В качестве потерпевших признано и допрошено в соответствующем статусе более 1700 человек, в качестве свидетелей допрошено более 800 человек.