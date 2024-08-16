В Тюменской области на границе с Ханты-Мансийском произошло смертельное ДТП с тремя погибшими

В Тюменской области на границе с Ханты-Мансийском произошло смертельное ДТП с тремя погибшими, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД региона.

Трагедия произошла накануне на 502-м километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск. Здесь столкнулись "Тойота Лэнд Крузер" и "Лада Гранта". Предварительно, внедорожник выехал на встречную полосу при обгоне фуры.

В ДТП погибли водитель и двое пассажиров "Лады", 36-ти, 49-ти и 51-го года, жители Республики Башкортостан, 49-летний пассажир этого автомобиля получил тяжелые травмы. В "Тойоте" ранены двое: 18-летний пассажир, парень, сын 42-летнего водителя, и его девушка, жители Лянтора.