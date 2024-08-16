16 Августа 2024
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Общество Воронежская область
Фото: Накануне.ru

В Воронежской области жителям на стали сообщать об отключениях света, чтобы не "вводить панику"

В городе Лиски Воронежской области (56 тыс. населения) два дня нет света и воды, при этом власти никак не комментировали ситуацию – чтобы не сеять панику.

Горожане жаловались в соцсетях на "средневековость" ситуации, поскольку проблемы были уже не только коммунальные – из-за отключений были перебои со связью.

Официально о причинах аварии не сообщалось, но из-за задымления на местной подстанции жители сами догадались, в чём дело. В городской администрации эту версию подтвердили, но при этом отрицают, что отключения длятся двое суток.

"Два дня — это, безусловно, не так. Инцидент произошёл вчера около 18 часов. На подстанции произошло внутреннее возгорание. У кого-то не было и воды, и света, у кого-то напор был маленький. А то, что связь в микрорайоне пропала, — да, вышка там рядом, и тоже она временно перестала работать", - цитирует издание "Подъем" представителя администрации.

Информацию о сроках ремонта в администрации посчитали ненужным сообщать гражданам публично: "Там нет таких прям разрушений. А если писать, то людей начинают в панику вводить. Те, кто пишут, обращаются лично, получают разъяснения, и в комментариях в местных пабликах даём разъяснения. Звонят в диспетчерские, диспетчера разъясняют, все горячие линии у нас работают. Люди обращались и вчера, и сегодня, и все разъяснения официальные получали".

Теги: лиски, отключение, власти, электричество


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