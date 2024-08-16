Молитвы о Святой Руси будут совершаться ежедневно у ковчега с частью Пояса Пресвятой Богородицы в Екатеринбурге и городах Свердловской области

По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения во время Успенского поста в Храме на Крови у ковчега с частью Пояса Пресвятой Богородицы будет совершаться молебен Пресвятой Богородице с Акафистом и молитвой о Святой Руси.

Ежедневно в 12:00 в течение всего Успенского поста молебны будут совершаться клириками храмов Екатеринбурга и окрестностей.

17 и 18 августа молебное пение будут совершать приходы Всехсвятского церковного округа, 19 и 20 августа – Преображенского, 21 августа – Верхнепышминского, Березовского и Арамильского, 22 августа – приходы Пригородного, 23 и 24 августа – Рождественского, 25 и 26 августа – Ивановского, 27 и 28 августа – Монастырского благочиний.

Напомним, ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы выставлен для поклонения верующим в Храме-Памятнике на Крови на все дни Успенского поста – с 14 по 28 августа включительно. Святыня была передана Екатеринбургской епархии меценатами в Царские дни-2024. После ночной Божественной литургии 17 июля ковчег был пронесен в молитвенном шествии от Храма-на-Крови до Царской обители у Ганиной Ямы.

Храм на Крови открыт ежедневно с 7:00 до 23:00.