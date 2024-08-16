В Госдуме предложили распространить льготный период уплаты штрафа на неуплату парковки

Льготный период уплаты штрафа с 50%-й скидкой предложили распространить на нарушения, связанные с неуплатой платной парковки. Такой законопроект внесли депутаты фракции "Новые люди".

Сейчас скидка в размере 50% в случае ускоренной (в течение 20 дней) оплаты штрафа на взыскания, наложенные за неуплату платной парковки, не распространяется.

При этом на саму оплату за оставленный на платной городской парковке автомобиль водителям дается всего-то пять минут. Из-за этого они не всегда успевают вовремя оплатить парковку, и даже в случае просрочки оплаты всего на одну секунду назначается штраф, о чем свидетельствует судебная практика. Поэтому предлагается внести изменения в КоАП РФ и дать скидку 50% при отплате этого штрафа.

В Правительстве считают, что законопроект нуждается в доработке. Там отметили, что ответственность за неуплату платной парковки предусмотрена региональными законами. Нужно это учесть.