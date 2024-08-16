Хинштейн хочет запретить иноагентам монетизацию на российских платформах

Депутат Госдумы Александр Хинштейн считает, что иноагенты не должны получать доходы от трансляции своих произведений в России. Он полагает, что и избиратели его поддерживают (вывод об этом он сделал на основании опроса своей Telegram-аудитории, о которой вообще ничего не известно, а не на основе независимого социологического исследования).

"Результаты проведенного мной опроса однозначно говорят в поддержку такого запрета. Из более, чем 17 тыс. проголосовавших абсолютное большинство (95%) высказались против того, чтобы иноагенты, продолжали зарабатывать в России. Только 4% с этим не согласны, 1% — признались, что сами являются иноагентами", - пишет Хинштейн (полагая, вероятно, что в его опросе поучаствовали 170 иноагентов).

Несмотря на сомнительность социологии, глава комитета по информполитике пообещал заняться этим вопросом в осеннюю сессию.

"Принципиально важно! Речь не должна идти о запрете творчества иноагентов и введения против них цензуры, а именно об отключении монетизации на российских стриминговых площадках. В этом случае ни слушатели, ни правообладатели — не пострадают", - считает депутат.